Hatay'dan Konya'ya gelirken kaza yapan depremzede yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Hatay'dan Konya'ya gelen depremzede, kullandığı otomobilin Ereğli-Karapınar kara yolunda çukura girmesi sonucu yaralandı.



Mehmet Ö. yönetimindeki 31 D 9383 plakalı otomobil, Ereğli-Karapınar kara yolu Kesmez mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gidiş geliş yolunu ayıran çukura girdi.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı depremzede Mehmet Ö, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.