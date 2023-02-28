ASDER Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kanmaz'dan 28 Şubat açıklaması:

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KONYA (AA) - Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kanmaz, 28 Şubat'ın, toplumun her kesiminin bir şekilde acı çektiği, neredeyse hayatına ve psikolojisine kazıdığı bir dönemin hala uyuyan dev modunda koruyan bir derin tezgahın senaryosunun başka isim altında devam etmekte olduğuna inandıklarını bildirdi.

Kanmaz, yaptığı yazılı açıklamada, milletlerin hayatında hiç yaşamak istemeyeceği karanlık günler olduğunu, bu karanlık günlerin darbelerini unutturmamak adına, irili ufaklı darbeler, ana darbeler, ara darbeler, post darbeler, yavru darbeler ve onlarca taşeron darbe senaryolarının hatırlandığını belirtti.

Asla unutmayacakları ve unutturmayacakları 26. yılı olan "28 Şubat darbesi"nin de böyle kasavetli geçmişin en karanlık dönemlerinden birinin adı olduğunu vurgulayan Kanmaz, şu değerlendirmede bulundu:



"28 Şubat, toplumun her kesiminin bir şekilde acı çektiği, neredeyse hayatına ve psikolojisine kazıdığı bir dönemin hala uyuyan dev modunda koruyan bir derin tezgahın senaryosunun başka isim altında devam etmekte olduğuna inanmaktayız. Yeter ki bizler, bu aziz milleti kontrol altında tutmak isteyen eski Türkiye özlemi içinde bulunan vesayetçilere ve onların taşeronlarına fırsat vermeyelim."

Kanmaz, milli iradeye inanmayanların hala farklı tezgah bulma arayışının ve tezgahtarlar bulma çabalarının artık sona ermesi için sivil anayasanın darbe hevescilerinin heveslerini kursağın da bırakacak kalıcı ve köklü bir çözüm olacağını kaydetti.

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