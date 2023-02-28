Konya'da depremzedelerin yaraları sarılıyor

Türkiye'de deprem riski olmayan iller: En güvenli il ve ilçeler hangileri?

KONYA (AA) - HAVVA DEREAĞZI - Konya'daki yurtlara, kamu misafirhanelerine ve otellere yerleştirilen depremzedelerin ihtiyaçları kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların çalışmalarıyla karşılanıyor.

Vali Vahdettin Özkan'ın, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İçişleri Bakanlığınca Hatay'da görevlendirilmesi üzerine Konya Valiliğine vekalet eden Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, AA muhabirine, kente gelen depremzedelerin evlerindeymiş gibi hissetmesi için Valilik, kamu kurum ve kuruluşları ve vatandaşların ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Tüm kurumlarla ve Konyalı vatandaşlarla uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Türkoğlu, "KYK yurtlarımızda, kamu misafirhanelerimizde ve otellerimizde yaklaşık 18 bin 500 depremzedemizi misafir ediyoruz. Yaklaşık 19 bin depremzede ailemiz de kendi imkanlarıyla kente yerleşti." dedi.

- "Vatandaşlarımızı en iyi şekilde misafir etme gayreti içindeyiz"

KYK yurtları ve misafirhanelerde yemek ikramı da yapıldığını belirten Türkoğlu, şöyle konuştu:

"KYK yurtlarımızda sağlık hizmetleri verilmektedir. Rehberlik hizmetleri yaygın hale getirildi. Gerekli ihtiyaçlar için evlere de ulaşmaya başladık. Vatandaşlarımız da sürekli yardım etmeye devam ediyor. Bize bugüne kadar vatandaşlarımızdan ciddi bir şikayet ulaşmadı. Tüm belediyelerimiz, kaymakamlarımız, kamu kurumlarımız sivil toplum kuruluşlarıyla uyumlu bir çalışma içinde, vatandaşlarımızı en iyi şekilde misafir etme gayreti içindeyiz."

Her alanda depremzedelerin ihtiyaçlarıyla titizlikle ilgilendiklerine dikkati çeken Türkoğlu, "Tüm öğrencilerimizi okullarına yerleştirdik, bu sayı 9 bini buldu. Özel okula gitmek isteyen öğrencilerimizin de aynı şekilde kayıtlarını yaptırdık. Yükseköğretim ilgili örgün ve yaygın eğitim şeklindeki ihtiyaçları da planlıyoruz. Depremzede vatandaşlarımızdan birçoğu Konya'da kendi meslek gruplarına göre iş aramaya, hatta çalışmaya başladı. İŞKUR yetkilileri bütün yurtlarımıza, misafirhanelerimize giderek iş başvuruları aldı. Depremzedelerimizin işverenlerle buluşmalarını sağlayarak işe girmelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, depremzedelerin yaralarını sarmak, normalleşmelerine yardımcı olmak için de farklı çalışmalar yürütüldüğünü dile getirerek, "Bir yandan depremleri yaşarken insanlarımızı normal hayatlarına da döndürmek zorundayız. Kaldıkları yurtta nikahı kıyılan depremzede çiftimize mutluluk diliyorum. Onlar normal hayata dönmedikçe bizim normal hayata dönmemiz mümkün olmayacak." dedi.

Türkoğlu, depremin ardından Kahramanmaraş'tan yakınlarıyla Konya'ya yerleştirilen Şeyma Çam ve Mustafa Ulufer çiftinin nikah törenlerine katılmıştı.

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