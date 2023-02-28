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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir Belediyesi depremzedeler için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor

AA

Konya Büyükşehir Belediyesi depremzedeler için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesindeki ve kentteki depremzedeler için çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da ilk günden itibaren yaraları sarmak için canla başla çalıştıklarına dikkati çekti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler sonrası Hataylıları yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Altay, "Depremin hemen ardından bölgeye en hızlı ulaşan ekiplerin başında geliyoruz. Altyapı, lojistik, su çalışmaları, barınma, mobil mutfaklar, haberleşme ve enerji sağlama gibi her türlü insani ihtiyacı karşılamak noktasında tüm imkanlarımızı Hatay halkı için seferber ettik." ifadesini kullandı.

- "Teknolojik hizmetler deprem bölgesinde de işimizi kolaylaştırdı"

Altay, Hatay'da yaşamı normale döndürmek için yaptıkları tüm çalışmalarda Büyükşehir Belediyesinin "Akıllı Şehir Uygulamaları"nın kritik rol üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Konya'da hayatı kolaylaştırmak için hizmete aldığımız tüm teknolojik hizmetler deprem bölgesinde de işimizi kolaylaştırdı. Araç takip sistemleri, saha takip platformu, uydu internet hizmeti, sayısal telsiz haberleşme sistemi, solar mobil şarj istasyonu, iş takip sistemleri, KOSKİCBS, akustik dinleme, mobil su şebeke kontrol araçları ve güneş enerjisinden elektrik üretimi gibi birçok uygulamamız sahadaki çalışmalarımızın en hızlı ve aktif şekilde yürütülmesine katkı sağladı. Devletimiz çok büyük, yaraları hep birlikte saracağız inşallah."

Büyükşehir Belediyesinin bölgede verdiği hizmetlerin yanı sıra Konya'daki depremzedeler için de farklı çalışmaların sürdürüldüğüne değinen Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konya'da misafir edilen depremzedeler, Konyakart ile belediyeye ait toplu ulaşım araçlarını bedelsiz kullanabiliyor. Konya Mobil Uygulaması 'Keşfet' deprem bölgesinden gelen misafirlerimizin, ihtiyaçlarını giderebilmeleri ve depremle ilgili faaliyet gösteren kurum, kuruluş, dernek, vakıf ve vatandaşların faaliyetlerini koordineli şekilde yürütebilmesi amacıyla kent içinde de ihtiyaç duyabilecekleri önemli noktalar eklenerek kullanıma sunuldu."


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