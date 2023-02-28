Seydişehir'de 94 yaşında vefat eden Kore gazisi toprağa verildi

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde vefat eden 94 yaşındaki Kore gazisi Mustafa Alparslan'ın cenazesi defnedildi.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Alparslan için Akçalar Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Alparslan'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Düzenlenen cenaze törenine, Alparslan'ın yakınları, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca ve vatandaşlar katıldı.

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