Konya'da kumar oynayan 8 kişiye 32 bin 440 lira ceza kesildi

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KONYA (AA) Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği kumar operasyonunda 8 kişiye toplam 32 bin 440 lira idari para cezası uyguladı.

​​​​​​​İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Mahallesi 90852. Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede alenen ve açıktan kumar oynandığı ihbarı aldı.



İhbarı değerlendiren polis ekipleri kahvehaneye yaptığı baskında 8 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Baskında kumar oynayan 8 kişiye toplam 32 bin 440 lira idari para cezası uyguladı.









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