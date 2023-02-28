Cihanbeyli Belediye Başkanı Kale ilçe halkına teşekkür etti

KONYA (AA) - Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, ilçe sakinlerinin bölgeye verdiği destekler için teşekkür etti.



Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale makamında gazetecilere yaptığı açıklamada deprem bölgesine tüm Türkiye'de olduğu gibi Cihanbeyli'de de büyük bir yardım seferberliğinin yaşandığını söyledi.



Kaymakamlık ve belediye öncülüğünde ilgili kurumlarla koordinasyon halinde bölgeye onlarca yardım tırının gönderildiğini ifade eden Kale, "Cihanbeyli bu zor dönemde muazzam bir dayanışma örneği sergiledi. Afetin ilk anından itibaren büyük gayret ve fedakarlıkla afetzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için gönlü güzel tüm hemşerilerimiz seferber oldu. Belediyemizin yardım tırlarına esnafımız, çiftçilerimiz, muhtarlarımız ve çalışanlarımızla birlikte herkes destek verdi. Bu tırların deprem bölgesine ulaşımında ise kooperatiflerimizin ve nakliyeci esnafımızın büyük katkısını gördük. Yardımlarımızın bölgeye naklini bedelsiz gerçekleştirdiler. Allah onlardan razı olsun. Yaralarımızı birlikte sarıyoruz." dedi.

İlçeden yurt dışına çalışmaya giden gurbetçilerden deprem bölgesine yardım gönderildiğini anımsatan Kale, "Danimarka'da yaşayan hemşerilerimizin deprem bölgesine yardım için düzenledikleri buluşmaya biz de telefonla katıldık. Gurbetçi kardeşlerimiz de yaralarımızın sarılması için bizler gibi seferber oldu. Çorbada benim de tuzum olsun diyen tüm kardeşlerimden Allah razı olsun." diye konuştu.

Öte yandan Cihanbeyli Belediyesinin bölgeye yardım için gönderdiği ekiplerin Hatay ve Adıyaman'daki mesaileri halen sürüyor.



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