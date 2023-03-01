Bozkır'da berberler depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde berberler ilçedeki KYK yurdunda konaklayan depremzedelerin tıraşını yaptı.

Deprem bölgesinden ilçeye gelen afetzedelere destek için bir araya gelen berberler ve ilçe belediye Başkanı Sadettin Saygı KYK yurdunu ziyaret etti.



Ziyaret sırasında berberler afetzedeleri tıraş ederken, Belediye Başkanı Sadettin Saygı, "Bozkır küçükten büyüğe çok büyük bir birlik ve beraberlik sergiliyor. Tüm vatandaşlarımız gerek deprem bölgesinde, gerekse ilçemizde konaklayan depremzede vatandaşlarımız için seferber olmuş durumda. Haklı olarak bu tablodan dolayı bizler gurur duyuyoruz." dedi.



Etkinliğe, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkır Esnaf Odası Genel Sekreteri Murat Yılmaz, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Erol Ayyıldız, Yukarı Mahalle Muhtarı Fatih Öztürk ve ilçedeki berberler katıldı.



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