Karapınar'da depremzedelere destek sürüyor

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KONYA (AA) - Karapınar'da berberler ve kuaförler KYK yurdunda konaklayan depremzedelere hizmet verdi.



Deprem bölgesinden ilçeye gelen afetzedelere destek için bir araya gelen berberler ve Karapınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Ünver, KYK yurdunu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında berberler afetzedelerin tıraş, saç kesimi gibi kişisel ihtiyaçlarını giderdi.

- Kan bağışı devam ediyor

Kızılay, Karapınar4da 2 gün kan bağışı kabul etti.



Karapınar’da iki günlük kan bağış kampanyasında toplam da 104 ünite kan bağışı alındığı öğrenildi.

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