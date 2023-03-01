Beyşehir Gölü'nde elektroşok cihazıyla avlanan 2 kişiye 488 bin lira ceza

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KONYA (AA) - Beyşehir Gölü'nde elektroşok cihazıyla balık avlayan 2 kişiye toplam 488 bin 630 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, gölde yasa dışı avlanma yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Göle kıyısı bulunan Gölkaşı Mahallesi'nde gece yarısı göl kenarına gelen ekipler, elektroşok cihazıyla avlandığı belirlenen çok sayıda balık ile malzemeler ele geçirdi.

Elektroşok cihazıyla balık avı yaptığı tespit edilen 2 kişiye 244 bin 315'er lira ceza kesildi.





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