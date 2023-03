İlkokul öğrencileri Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti

KONYA (AA) - Seydişehir Merkez İlkokulu 3-H sınıfı öğrencileri Müdür Yardımcıları Şuayip Gök ve öğretmenleri Meliha Mehtap Kılınç ile Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret etti.

Seydişehir'e ve okullarına yapılan çalışmalar dolayısıyla Tutal'a teşekkür eden öğrenciler, istek ve taleplerinin yer aldığı mektuplarını da iletti.



Öğrencilerin ziyaretinden memnun kaldığını ifade eden Tutal, "Pek çok öğrencimiz bize mektupla duygularını, hislerini açmış. Her mektubu tek tek okudum. Bütün öğrencilerimiz bu mektuplara yazdıklarıyla aslında ne kadar büyük bir yüreğe sahip olduklarını göstermişler. Her birine gönülden teşekkür ediyorum. Belediye olarak eğitim ve öğretimin her daim destekçisi olmaya devam edeceğiz. Öğrencilerin yazdığı mektuplarda hayalleri, samimiyeti içtenliğini yanında çevre temizliği, sosyal etkinlikler, kültür ve sanat etkinlikleri, sokak hayvanlarının barınmasına ilişkin önerileri yer alıyor. Taleplerini onların gözünden bakarak gerçekleştirmeye çalışacağız. Minik öğrencilerimize ve öğretmenlerine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

