Konya'da depremzedeler için 54 prefabrik evden oluşan yaşam alanı kuruluyor

KONYA (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kalan afetzedeler için Konya'da 54 prefabrik evin kurulumu için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Karaaslandede Mahallesi'ndeki bir arsada depremzedeler için 7 bloktan oluşan 6 bin metrekarelik alana yerleştirilecek olan 54 prefabrik dairenin altyapısı tamamlandı, montajına geçildi.

Bir oda, salon, mutfak ve banyodan oluşan 29 metrekarelik daireler, ısıtma sistemleri, beyaz eşya ve mobilyalarıyla misafirlerini ağırlayacak.

- Depremin etkilediği illerde de çalışmalar sürüyor

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde çok ciddi yaralar oluştuğunu söyledi.

Konya olarak bu yaraların sarılması için Büyükşehir Belediyesi koordinesinde, odalar, vatandaşlar ve ilçe belediyelerinin ilk günden itibaren, arama kurtarma, enkaz kaldırma, konaklama, altyapı gibi çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Kılca, yemek ve giyim gibi organizasyonların da devam ettiğini söyledi.

Kılca, Hatay'da 1000 konteynerden oluşan bir kent kurulması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Konya'ya gelen depremzede vatandaşlarımız için de Karatay bölgemizde 1+1 olmak üzere prefabrik evler oluşturuyoruz. Prefabrik evleri dayalı, döşeli şekilde tamamlayıp kısa süre içinde depremzede kardeşlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Keşke yaşanmamış olsaydı. Gidenleri geri getiremeyiz ama devletimiz hamdolsun çok güçlü." ifadesini kullandı.

- "Depremzedelerin ihtiyaçlarını belediye olarak karşılayacağız"

Prefabrik evlerin yerleştirileceği alanın özellikle seçildiğini vurgulayan Kılca, şöyle konuştu:

"Depremzede kardeşlerimiz, alanın yakınında okulların olması, sosyal donatı alanlarının hemen bitişiğinde bulunması, parklarımızın mevcut olmasından dolayı hiç yabancılık çekmeden, kendilerini bir mahalle ortamında bulacaklar. İnşallah bu ortama da ayak uyduracaklar. Bölge insanımız zaten yardımsever, hayırsever. Burada onlara ev sahipliği yapacaklar diye düşünüyorum. Burada kimse aç ve açıkta kalmaz, onlar bizim misafirlerimiz. Depremzedelerin ihtiyaçlarını belediye olarak karşılayacağız."

Kılca, Valilik ve AFAD koordinasyonuyla belirlenen depremzedelerin, prefabrik evlere yerleştirileceğini sözlerine ekledi.

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