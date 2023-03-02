Depremde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okundu

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KONYA (AA) - Seydişehir'de hayatını depremde kaybedenler için Mevlit-i Şerif okundu.



Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Seyidharun Camisi'nde, Mevlit programı düzenlendi.



Öğle namazına müteakip okunan Mevlit-i Şerif'in ardından depremlerde hayatını kaybedenler için topluca dua edildi.



Programa, Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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