Depremzede çocuklar Konya Büyükşehir'in Bilim Tırı'nda moral buluyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi bünyesinde hizmet veren Bilim Tırı, Hatay'da depremzede çocuklara moral veriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Hatay'da Bilim Tırı'nı ziyaret ederek, çocuklarla bir araya geldiği Konya Büyükşehir Belediyesinin depremin ilk gününden beri yaraları sarmak için Hatay'da ihtiyaç olan her türlü belediyecilik hizmetlerini sağlamaya çalıştığı, bir taraftan da çocuklara yönelik destek faaliyetleri yürütüldüğünü söylediği bildirildi.

Açıklamada ayrıca görüşlerine yer verilen Başkan Altay'ın, "Bilim Tırımız Hatay'ın Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Samandağ, Yayladağı ve Payas ilçelerinde çocuklarımızla buluştu. Yaptığımız çalışmaların amacı çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve onlarda afetin etkilerini azaltmak. Onların mutluluğu her şeyin üstünde. İnşallah devlet-millet el ele hep birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceğiz." dediği kaydedildi.

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