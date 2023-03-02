Kuran Kursu öğrencileri kumbaradaki harçlıklarını depremzede ailelere bağışladı

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KONYA (AA) - Beyşehir'de Kur'an kursunda öğrenim gören minik öğrenciler, kumbarada biriktirdikleri harçlıklarını depremzedeler için bağışladı.

Beyşehir İlçe Müftülüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren İzzet-Ayşe Taşdelen 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda öğrenim gören öğrenciler, aileleri tarafından kendilerine verilen ve kumbarada biriktirdikleri paraları depremde zarar gören aileler için bağışlama kararı aldı.

Aileleriyle İlçe Müftülüğü'nü ziyaret eden öğrenciler yanlarında getirdikleri kumbaralarında biriken harçlıklarını depremzede ailelere ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Beyşehir Şubesi'ne teslim etti.

Bağışın ardından makbuzlarını ailelerine teslim eden İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, minik öğrencileri duyarlılıklarından ve sergiledikleri örnek davranıştan dolayı tebrik etti.

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