15 Temmuz gazisi gönüllülerle omuz omuza depremzedeler için çabalıyor

KONYA (AA) - HAVVA DEREAĞZI - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan, kardeşi Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal da geçen yıl Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen öğretmen Ömer Faruk Çatal, depremzedelerin yaralarını sarmak için çabalıyor.



Darbe girişimi sırasında Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde yaralanarak gazi olan ve çenesindeki platinlerle yaşayan öğretmen Ömer Faruk Çatal (39), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından gönüllü olarak bölgeye gitmeye karar verdi.

Konya Karatay Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde İnşaat Teknolojileri Alan Şefi Çatal, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde gönüllü öğretmenlerin deprem bölgesine götürüleceğini öğrenince istenilen formları doldurarak hazırlıklarını tamamladı.

Hatay'da görevlendirilen Çatal ve beraberindeki öğretmenler, vakit kaybetmeden depremzedelere yardım edebilmek için yola çıktı.

Çatal, görev yerine ulaştıktan sonra AFAD ve bölgedeki ekiplerin koordinesinde çalışmaya başladı.

- 15 Temmuz ruhuyla yardıma koştu

Diğer ekibin gelmesiyle fedekarca çalıştığı deprem bölgesinden Konya'ya dönen Çatal, AA muhabirine, öğretmen arkadaşlarıyla depremzedeler için dinlenmeden çalıştıklarını, bölgeye tekrar gitmek için hazırlık yaptığını söyledi.

Depremin ikinci günü bakanlığın koordinesinde bölgeye gitmek için hazırlıkların tamamlandığını aktaran Çatal, "Yaklaşık 400 öğretmen, otobüslerle Hatay'a yola çıktık. Bölgede verilen her işi yapmaya çalıştım. Yardım tırlarını boşalttık, malzemelerin bulunduğu yerden istenen eşyaları getirdik." dedi.



Çatal, bölgeye giderken 15 Temmuz ruhunu tekrar hissettiğini, bu duygularla yardıma koştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"O bölgeye gitmemizdeki amaç aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi insanlara yardım etmekti. Oradaki insanlar, çocuklar, dışardaydı. Bir nebze de olsa yardımımız dokunsun istedim. Biz yanımıza 2-3 gün yetecek su ve yiyecek almıştık. Bir çocuk bulursak, bir el tutabilirsek, birini çıkarabilirsek, içsin, yesin diye düşündük. Birlik beraberlik olmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Devlete bu konuda yardım etmemiz gerekiyor. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın bir tek sözüyle nasıl dışarı çıktıysak şimdi de aynı şekilde milletimiz, devletimiz ve halkımız için her şeye varız. Şimdi de okuldaki üretimlerimizle Bakanlığımız koordinesinde elimizden geleni yapıyoruz."

- Herkesin ihtiyacı kadar yardım alması duygulandırdı

Yıkılan evinin enkazından sağ kurtulanların hiç uyumadan enkaz başında beklemelerinin kendilerini çok etkilediğini vurgulayan Çatal, "Hatay'da insanlar yemek, giysi ve çocuk bezi ihtiyacı için sıraya girmişlerdi. Bölgede ihtiyaç sahibi kişilerin bir parça dahi fazla yardım almadıklarını görünce çok duygulandık. Bütün arkadaşlarımız çalıştı, boş durmadı. Şimdi 4 arkadaş, tekrar ismimizi yazdırdık. Hatay'a okulumuzun yapıp gönderdiği mobil ekmek fırınında ekmek üretmeye gideceğiz." ifadesini kullandı.

Çatal'ın kardeşi Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal da geçen yıl Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşmüştü.



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