Seydişehir'den kısa kısa

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KONYA (AA) - Seydişehir'deki depremzede çift için nişan töreni yapıldı.

Kesecik Mahallesi'nde bir hayırsever vatandaşın evlerine taşınan Emre Yarboynu ile 23 yaşındaki Seda Uçar'ın nişan töreni gerçekleşti.

Nişan törenine, Seydişehir Kaymakamı Kaymakam Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal da katılarak çifti tebrik etti.

Emre Yarboynu, gazetecilere, Kahramanmaraş'ta deprem olmasaydı, nişanlarının yapılacağını ifade etti.

Yarboynu, "Ama kısmet olmadı. Buraya geldik. Burada durumumuzu anlattık. Kesecik Mahallesi'ndeki herkes bize yardımcı olmak için seferber oldu." dedi.

- Seydişehir'de depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı

Seydişehir Belediyesi, KYK yurduna ve evlere yerleştirilen ailelerin eğitim gören çocukları için çanta ve kırtasiye yardımında bulundu.

Belediye görevlileri kentteki 16 anasınıfı, 105 ilkokul, 90 ortaokul ve 74 lise depremzede öğrenci için hazırlanan 285 çanta ve kırtasiye setini öğrencilere teslim etti.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, "Deprem felaketi yaşayıp, şehrimize gelen ailelerimizin eğitim gören yavruları için bir nebze katkıda bulunmak amacıyla şehrimizde eğitime başlayan bu öğrencilerimize çanta ve kırtasiye seti desteğinde bulunduk. Büyük bir felaketin ardından eğitimlerine devam eden bu çocuklarımız için elimizden gelen tüm desteği sağlamayı sürdüreceğiz." diye konuştu.



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