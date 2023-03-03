Hüyük'te Ziraat Odası Başkanlığı seçimi yapıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığına Ertuğrul Zedef, seçildi.

Seçimin ardından Zedef, yaptığı açıklamada, "Her zaman ufkumuzu ve hayallerimizi sınırsız tutalım. Yapacağımız çok iş, gideceğimiz çok yol var." dedi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de seçimi kazanan Zedef'i tebrik etti.









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