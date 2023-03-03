Depremlerde yaşamını yitirenler için Konya ve Afyonkarahisar'da mevlit okundu

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KONYA (AA) - Konya ve Afyonkarahisar'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Konya'da kent merkezindeki tarihi Kapu Camisi'nde cuma namazı öncesinde düzenlenen programa, vatandaşlar katıldı.

Caminin imam hatip ve müezzinlerince mevlit okunan program, depremlerde hayatını kaybedenler için yapılan duayla sona erdi.

Programa katılanlara ikramda bulunuldu.

Afyonkarahisar'da tarihi Gedik Ahmet Paşa Camisi'ndeki programda da depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Cuma namazı çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

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