Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hatay'da veterinerlik hizmeti veriyor

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, veterinerlik hizmeti vererek küçükbaş ve büyükbaş hayvanları da muayene ediyor.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından Hatay'a olan desteğin aralıksız sürdürüldüğünü aktardı.

Hatay'da ilk günden itibaren ihtiyaç olan her kademede depremzedelerin yanında olmaya devam ettiklerini belirten Altay, şunları kaydetti:



"Kırıkhan ilçesine bağlı mahallelerde İlçe Tarım Müdürlüğüyle istişare ederek belirlediğimiz bölgelerde küçükbaş ve büyükbaş hayvanları muayene ederek üreticimize destek veriyoruz. Hayvan üreticileri için daha önce 10 tır hayvan yemi desteğinde bulunduk. Canbulan ambulansı, deprem bölgesinde muayene hizmeti veren veteriner hekimlerimize eşlik ediyor. Tarihimizin en büyük yıkımlarından biriyle karşı karşıya olduğumuz bu zor günlerde depremin geride bıraktığı fiziksel ve psikolojik yıkımın üstesinde birlikte geleceğiz inşallah."





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