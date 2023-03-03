Hüyük Belediyesi'nin deprem bölgesine yardımları sürüyor

KONYA (AA) - Hüyük Belediyesi'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki vatandaşlara yardımları devam ediyor.
Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, 15 kişilik personelinin Adıyaman'da görevlerine devam ettiğini belirtti.
İlçeden toplanan yardımların da deprem bölgesine gönderildiğini aktaran Çiğdem, "Ekiplerimiz arama kurtarma çalışmaları sonrası çevre temizliği ve sosyal market rafların kurulumu ile bakımına yapıyor. Ayrıca depremzedelerin ihtiyaç duyduğu dağıtım ve çadır kurulumu gibi alanlarda çalışmalarına devam ediyor."ifadesini kullandı.