Konya'da ilkokul öğrencileri, sınıf kumbarasındaki harçlıklarını depremzede aileye bağışladı

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KONYA (AA) - Konya’nın Beyşehir ilçesinde ilkokul öğrencileri, sınıf kumbarasında biriken harçlıklarını yurtta kalan depremzede bir aileye bağışladı.

Ali Rıza Celeboğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, ailelerinin kendilerine harçlık olarak verdiği paralardan bir bölümünü sınıf kumbarasına atarak birikim oluşturdu.

Öğrenciler, sınıf kumbarasındaki biriken parayı Beyşehir'deki bir okulun pansiyonuna yerleştirilen depremzede ailelerin çocukları olan akranlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bağışlama kararı aldı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin pansiyonunu ziyaret eden öğrenciler, kumbaradaki parayı yurt idarecilerine teslim etti.

İlkokulda öğrenim gören öğrenciler, daha sonra pansiyonda kalan öğrencilerle bir araya gelip yardım etmeye karar verdikleri akranlarıyla tanışıp kaynaşarak bir süre sohbet etti.

Öğrencilerinden Elif Deva, gazetecilere, sınıf olarak öğrenim görmeye başladıkları birinci sınıftan itibaren kumbarada biriktirdikleri harçlıkları düzenledikleri yardım kampanyaları ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Önceki yıllardaki yaptıkları yardımlara değinen Deva, "Kumbarada bu tür yardımlar için para biriktirmek ve kullanmak çok güzel bir duygu."dedi.

Emir Karaboyun da bu tür yardım kampanyaları düzenlemenin kendilerinde paylaşma duygularını daha da güçlendirdiğini ifade etti.

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