Konya'dan üçüncü psikososyal destek kafilesi Kahramanmaraş'a uğurlandı

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KONYA (AA) - Konya'da görev yapan üçüncü 23 gönüllü Psikolojik Danışman ve Rehberlik öğretmeni kafilesi, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgedeki vatandaşlara destek olmak için yola çıktı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Psikososyal Destek Eğitimi almış gönüllü 23 öğretmen depremzedelere psikolojik destek vermek için Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gitti.



Açıklamada yürütülen destek çalışmasıyla ilgili şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında tüm ülkede öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmalarına ilişkin 'MEB Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı ve Psikososyal Destek' programları yayımladı. Bu kapsamda, söz konusu hizmetlerin daha hızlı, etkili ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla oluşturulan Psikososyal Koordinasyon Birimi tarafından tüm illerde uygulanmak üzere yardım desteği verilecek."

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