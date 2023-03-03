Konya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Beyşehir-Konya Karayolu'nun 23. kilometresinde Celalettin Balık (41) idaresindeki 34 EKL 501 plakalı motosiklet, Karabayat Mahallesi kavşağında Osman A. yönetimindeki 35 GC 7528 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada motosikletten savrulan Balık, olay yerinde hayatını kaybetti. Balık'ın cenazesi, savcı incelemesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Celalettin Balık'ın Antalya'dan Konya'ya dönüş yolunda olduğu öğrenildi.





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