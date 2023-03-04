Depremzedelere yardım için gittiği Hatay'da depreme yakalanan öğretmenin ayağı kırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzedelere yardım için gittiği Hatay'da depreme yakalanan öğretmenin ayağı kırıldı

AA

Depremzedelere yardım için gittiği Hatay'da depreme yakalanan öğretmenin ayağı kırıldı

KONYA (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da kurulan mobil ekmek fırınında gönüllü çalışan öğretmen, 20 Şubat'ta Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde tırın dorsesinden atlarken ayağı kırıldı.

Karatay ilçesindeki Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Makine Öğretmeni Muhittin Üzüm, 13 Şubat'tan bu yana Hatay'da ekmek üreten "K-Tek Mobil Ekmek Fırını"nda çalışmak için 18 Şubat'ta Hatay'a gitti.

Okulda imal edilen ve günde 13 bin ekmek kapasiteli mobil fırında depremzedeler için çalışan Üzüm, 20 Şubat akşamı yaşanan depremde tırın dorsesinden atlarken ayağı kırıldı.

- "Çok büyük bir yıkım meydana gelmiş"

Konya Farabi Hastanesinde ameliyat edilen Üzüm, AA muhabirine, ürettikleri iki fırını depremzedelerin hizmetine sunduklarını söyledi.

Mobil ekmek fırınının içinde jeneratör, yakıt tankı, hamur yoğurma ve beze makinesi, klima, fırın gibi birçok makine olduğuna değinen Üzüm, hamur yapan ustalara yardım etmek için gönüllü olarak bölgeye gittiklerini dile getirdi.

İnsanların ekmeğe ihtiyacı olduğunu aktaran Üzüm, "Hatay, televizyonda gördüğümüz gibi değil. Çok büyük bir yıkım meydana gelmiş. Anlatılmaz, görmek gerekiyor. Sağlam bina yok, çok büyük bir enkaz. İnsanlar zaten psikolojik anlamda çok yıpranmış. Devletimiz her açıdan onların yanında." dedi.

- Deprem anında büyük panik yaşanıyor

Üzüm, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem sırasında son iki tepsi ekmeğin pişmesi için fırında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mobil ekmek fırınının bulunduğu tır çok şiddetli sallandı. Önce biraz bekledik. Baktık şiddeti artıyor. İçerde sıcak fırın var, diğer ağır makineler var. Panikle atlayınca kontrolsüz şekilde düştüm ve ayağımda kırık oldu. İkinci depremi boş arsada hissettim. O bile çok kötüydü. Yer dalgalanıyordu. Deprem anı çok farklı. İnsan sesleri, bina sesleri duyuyorsunuz. Panik çok fazla. Mahşer alanı gibi oluyor. Sonrasında zaten tedavi sürecim başladı."

Hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Dr. Yusuf Aksoy da Muhittin Üzüm'ün sol ayak topuğunda parçalı kırığı olduğunu, gerekli müdahaleyi yaptıklarını kaydetti.

Üzüm'ün iki hafta sonra alçısının alınacağını anlatan Aksoy, hastanın 1,5 ay ayağının üzerine basamayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Hatay'da yürüttükleri çalışmaları anlattı:
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Hatay'da ...
Uyuduğu araçta enkaz altında kaldı, 30 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Uyuduğu araçta enkaz altında kaldı, 30 saatte ...
Konyaspor'da 4 imza birden
YEREL HABERLER Konyaspor'da 4 imza birden
Konya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Konya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin ...
Konyaspor'da 4 yeni imza
YEREL HABERLER Konyaspor'da 4 yeni imza
Konya'dan üçüncü psikososyal destek kafilesi Kahramanmaraş'a uğurlandı
YEREL HABERLER Konya'dan üçüncü psikososyal destek kafilesi ...
Konya'da ilkokul öğrencileri, sınıf kumbarasındaki harçlıklarını depremzede aileye bağışladı
YEREL HABERLER Konya'da ilkokul öğrencileri, sınıf kumbarasındaki ...
Hüyük Belediyesi'nin deprem bölgesine yardımları sürüyor
YEREL HABERLER Hüyük Belediyesi'nin deprem bölgesine yardımları ...
Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hatay'da veterinerlik hizmeti veriyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hatay'da ...
Depremlerde yaşamını yitirenler için Konya ve Afyonkarahisar'da mevlit okundu
YEREL HABERLER Depremlerde yaşamını yitirenler için Konya ve ...
Depremin vurduğu Malatya'da EYT'liler, işlemleri için SGK'ya başvurdu
YEREL HABERLER Depremin vurduğu Malatya'da EYT'liler, işlemleri için ...
Hüyük'te Ziraat Odası Başkanlığı seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Hüyük'te Ziraat Odası Başkanlığı seçimi yapıldı
Seydişehir'den kısa kısa
YEREL HABERLER Seydişehir'den kısa kısa
15 Temmuz gazisi gönüllülerle omuz omuza depremzedeler için çabalıyor
YEREL HABERLER 15 Temmuz gazisi gönüllülerle omuz omuza ...
Kuran Kursu öğrencileri kumbaradaki harçlıklarını depremzede ailelere bağışladı
YEREL HABERLER Kuran Kursu öğrencileri kumbaradaki harçlıklarını ...
Depremzede çocuklar Konya Büyükşehir'in Bilim Tırı'nda moral buluyor
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar Konya Büyükşehir'in Bilim ...
Depremde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okundu
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif ...
Konya'da depremzedeler için 54 prefabrik evden oluşan yaşam alanı kuruluyor
YEREL HABERLER Konya'da depremzedeler için 54 prefabrik evden oluşan ...
İlkokul öğrencileri Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER İlkokul öğrencileri Seydişehir Belediye Başkanı ...
Kayıp Sude'yi kurtaran İbrahim: Sağlam çıkardığımız çocuk hiçbir yerde yok
YEREL HABERLER Kayıp Sude'yi kurtaran İbrahim: Sağlam çıkardığımız ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.