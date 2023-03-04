Hüyük ilçesinde depremzedelerin ücretsiz alış veriş yapacağı market açıldı

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KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden ilçeye gelen tüm afetzede vatandaşların ücretsiz olarak faydalanacağı market törenle açıldı.



Hüyük Belediyesi tarafından kurulan Sosyal Market'in açılış töreninde konuşan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, "Depremzede kardeşlerimizle neyimiz varsa bölüşeceğiz. Yaraları hep birlikte saracağız. Hüyük Belediyesi olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilin." dedi.

Konuşmanın ardından kurdelesi kesilen market ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunuldu.



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