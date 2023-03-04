Konyaspor, Hırvat futbolcu Niko Rak'ı kadrosuna kattı

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KONYA (AA) - Arabam.com Konyaspor, Hırvatistan Süper Lig (Prva HNL) ekibi HNK Sibenik'ten 19 yaşındaki futbolcu Niko Rak'ı transfer etti.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hırvatistan Süper Lig takımlarından HNK Sibenik'ten genç futbolcu Niko Rak'ı transfer etti. Orta saha bölgesinde görev yapan, alt yaş kategorilerinde milli takım forması giyen Rak, HNK Sibenik ile toplam 47 resmi maçta görev aldı ve 2 asistlik performans sergiledi." denildi.



Oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı ve Rak'ın 27 numaralı formayı giyeceği belirtildi.





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