Karatay'da YKS'ye hazırlanan depremzede öğrencilere kitap bağışı kampanyası

KONYA (AA) - Karatay Belediyesi Kent Konseyi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS TYT-AYT) hazırlanan depremzede öğrencilere yönelik bir kitap bağışlama kampanyası başlattı.



Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ardından ülke genelinde devam eden seferberlik halinin sürdüğü belirtti.

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için bağışlanacak YKS (TYT-AYT) destek kitaplarının kullanılmamış olması gerektiğini vurgulayan Babuççu, şunları kaydetti:



"Bu yıl YKS'ye girecek binlerce öğrenci, okullarından ve derslerinden ayrı kaldı. Bizler de Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak harekete geçtik ve ilçemizdeki okullarımızda görevli Ortaöğretim Grubu gönüllülerimizin koordinasyonunda YKS Destek Kitabı Bağışı kampanyamızı hayata geçirdik. Amacımız, öğrenci kardeşlerimizin derslerinden ve sınavlarından geri kalmamaları. Bu mağduriyetlerini de inşallah Konya olarak gidereceğiz ve onların ülkemizin geleceğinin bir parçası olmaya devam etmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Kitaplar hafta içi 10.00-16.00 saatlerinde Karatay Kent Konseyi Binası’nda toplanmaya başladı. Kampanyada bağışlanan kitaplar en kısa sürede depremzede öğrencilere ulaştırılacak."



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