Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da su şebekesi yapımını sürdürüyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay'da yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'ndeki çadır kentte sıfırdan 600 metre su, 400 metre kanalizasyon şebekesi yaparken, 200 metre yeni su şebekesi yapımına devam ettiklerini kaydetti.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, içme suyu ihtiyacını gidermeye yönelik çalışmaların belirlenen planlamalara uygun olarak sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Hatay'da sokak çeşmelerine yenilerinin eklendiğini, tankerlerle su servisi yapıldığını, bunun yanı sıra Konya'dan Hatay'a bugüne kadar 48 tır paketli su gönderildiğini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Belediye olarak Hatay'da altyapıyı ayağa kaldırmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Belediye, depremin hemen ardından ulaştığı Hatay'da altyapı çalışmaları kapsamında içme suyu temini, su isale hattı onarımı, vana operasyonu, su şebeke arızalarına müdahale gibi faaliyetlerinin yanı sıra yeni kanalizasyon şebekesi de yapıyor. Hatay'ın Defne ilçesinde komplike bir çalışma yürütüyoruz. Hatay'da ilgili pek çok kurum ve kuruluş depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için canla başla mücadele ediyor. Depremin ikinci günü başlattığımız su kuyularının devreye alınması, arızaların giderilmesi, su şebekesi yapımının yanında kanalizasyon şebekesi yapımına da başladık. Hatay'ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde bulunan çadır kentte 400 metre kanalizasyon, 600 metre de içme suyu altyapısını sıfırdan yaptık."

Altay, deprem nedeniyle şehrin büyük bir kısmında yıkım oluştuğunu, bu yüzden içme ve kullanma su hizmetini tatlı su tankerleri ve fiber tanklarla karşıladıklarını bildirerek, şehrin muhtelif yerlerinde sokak çeşmesi yapımlarının da devam ettiğini vurguladı.

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