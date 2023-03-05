Depremzedeler, 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nı gezdi

KONYA (AA) - Meram Belediyesi, depremden etkilenen çocukları aileleriyle 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda ağırladı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 3 farklı konsepti bünyesinde bulunduran parkta minyatür eserleri tanıyan, gerçek boyuttaki dinozorlarla ve masal kahramanlarıyla tanışan çocukların, düzenlenen etkinliklerle eğlenceli bir gün yaşadılğı belirtildi.



Açıklamada Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un "Ülkece çok büyük bir acı yaşadık. Bu acıyı en çok hissedenler ise çocuklarımız oldu. Biz bu acıyı bir nebze olsun unutturmak için Konya'ya gelen çocuklarımız ve aileleri için 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nın kapılarını açtık. Burada hep birlikte depremin psikolojisinden uzak bir gün yaşadılar. Onca yaşananın ardından çocuklarımızın yüzünün güldüğünü görmenin mutluluğu tarif edilemez. Depremin yaralarını el ele vererek en kısa sürede hep birlikte saracak, bu kara günleri hep birlikte aşacağız." ifadesine yer verildi.





















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