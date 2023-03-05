Selçuklu Belediyesi'nden Sızma'ya 8 derslikli okul

KONYA (AA) - Selçuklu Belediyesi, Sızma Mahallesi'ne 8 derslikli okul yaptırıyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 750 metrekare alanda inşa edilen okulun yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını belirtildi.

Açıklamada Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın şu görüşlerine yer verildi:



"Selçuklu Belediyesi olarak eğitimin her zaman yanında olduk ve çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları adına eğitim yatırımları önceliğimiz oldu. İhtiyaçlar doğrultusunda bugüne kadar hem iç hem de dış mahallerimizde güzel işlere imza attık. İlçemize birçok modern okul, kapalı spor salonları, suni çim sahalar, kütüphaneler kazandırırken okul dışı öğrenme ortamları ile de çocuklarımızın gelişimine katkı sunduk. Sızma Mahallemizde yapımı devam eden 8 derslikli okul da sürdürdüğümüz fiziki eğitim yatırımlarından biri. Çalışmalarımızın aralıksız sürdüğü okul inşaatında yüzde 40 tamamlanma oranına ulaştık ve inşallah planlanan süre içerisinde bitirmek için çalışıyoruz. Sızma İlkokulumuz tamamlandığında mahallemize değer katarken eğitim alanında da önemli bir boşluğu doldurmuş olacak. Okulumuzun Sızma'ya ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."



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