Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Erkan Özdamar, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Moreno, Pozuelo, Mahir Emreli, Muhammet Demir

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Görkem Sağlam, Arias, Perez, Alper Uludağ (Dk. 45 Faruk Can Genç), Campuzano, Mejia, Serginho, Savicevic, Sainz, Bajic

Sarı kart: Dk. 18 Bouchalakis (Arabam.com Konyaspor), Dk. 41 Ferhat Kaplan (Bitexen Giresunspor)





KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Arabam.com Konyaspor- Bitexen Giresunspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

17. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adil Demirbağ'ın vuruşunda, Savicevic kale çizgisinden topu çevirerek gole engel oldu.

22. dakikada Muhammet Demir'in ceza sahasının dışından sert şutunda top farklı şekilde auta gitti.

32. dakikada Moreno'nun pasına hareketlenen Pozuelo'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

40. dakikada Moreno'nun ceza sahası içinden pasında Perez'in ayakla müdahalesinin Muhammet Demir'e de çarptığı gerekçesiyle hakem Erkan Özdemir VAR incelemesinde bulundu. Hakem Erkan Özdemir oyuna devam kararı aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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