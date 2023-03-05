Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Erkan Özdamar, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 72 Paz), Bouchalakis, Moreno (Dk. 79 Mehmet Ali Büyüksayar), Pozuelo (Dk. 58 Çekiçi), Mahir Emreli (Dk. 58 Muric), Muhammet Demir

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Görkem Sağlam, Arias, Perez, Alper Uludağ (Dk. 45 Faruk Can Genç), Campuzano (Dk. 90+3 Kadir Seven), Mejia, Serginho, Savicevic (Dk. 72 Kuwas), Sainz, Bajic (Dk. 72 Murat Cem Akpınar)

Sarı kart: Dk. 18 Bouchalakis, Dk. 84 Paz, Dk. 88 Ahmet Oğuz (Arabam.com Konyaspor), Dk. 41 Ferhat Kaplan, Dk. 85 Sainz, Dk. 88 Faruk Can Genç, Dk. 90+4 Alper Uludağ (Bitexen Giresunspor)





KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor karşılaşması 0-0 berabere bitti.

47. dakikada Pozuelo'nın ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutunda kaleci Ferhat Kaplan gole izin vermedi.

74. dakikada Moreno'nun ceza sahasının dışından sol çaprazdan çektiği şutunda top auta gitti.

78. dakikada orta sahadan yapılan uzun pasla ceza sahası içinde topla buluşan Sainz'in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

90+2. dakikada Muric'in ceza sahası dışından sert şutunda top kale direğinden oyun alanına döndü.

90+8. dakikada serbest vuruş için topun başına geçen Muric'in şutunda top üst direkten auta gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.



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