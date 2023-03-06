Konya'da aranan 50 kişi yakalandı

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KONYA (AA) - Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında dolandırıcılık, kasten yaralama, yağma ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 kişiyi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 50 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda aranan 50 kişiyi yakaladı.

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