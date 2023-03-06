Konya'da depremzede öğrenciler "Geleceğe Umut" tohumları ekti

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KONYA (AA) - Konya'da "Geleceğe Umut" sloganıyla düzenlenen etkinlikte 190 depremzede öğrenci, özel öğrencilerle fesleğen tohumu ekti.

Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün depremzede öğrenciler için yürüttüğü çalışmalara destek vermek için etkinlik gerçekleştirildi.

Okulun özel öğrencileri, deprem bölgesinde görev yaptıktan sonra kente dönen öğretmenler ve depremzede öğrenciler, Selçuklu Belediyesi Şehit Erkan Kurşun İlkokulu'nda düzenlenen programda tohumları toprakla buluşturdu.

Okulun müdürü Meral Taşpınar, AA muhabirine, 11 ili etkileyen depremlerden sonra ekip olarak Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) gönüllüsü olarak deprem bölgesine gittiklerini söyledi.



Bölgede gönüllü olarak çalışmalara katıldıklarını anlatan Taşpınar, "Ekibin bir kısmı Samandağ'a bir kısmı Malatya'ya gitti. Ben Samandağ'da görev yaptım. Arama kurtarma ekipleriyle hem enkazda çalıştık hem gönderilen yardımları dağıttık. 7 gün boyunca ne yapabildiysek yapmaya, insanlara dokunmaya çalıştık." dedi.

Taşpınar, Konya'ya döndükten sonra da deprem bölgesinden kente gelenler için çalışma yaptıklarını aktardı.

Depremzede öğrenciler için de etkinlik düzenleme kararı aldıklarını dile getiren Taşpınar, 190 depremzede öğrencinin, özel öğrencilerin ürettiği saksılara okulda hazırlanan toprakla tohum ektiğini belirtti.

Taşpınar, öğrencilerin birlikte çok güzel zaman geçirdiğini dile getirerek, "Bu tohumlar birer umut. Ülkemiz yeniden ayağa kalkacak, bu tohumlar filizlenip büyüyünceye kadar ülkemiz de emin adımlarla yaralarını sarıp güçlü şeklide yeniden ayağa kalkacak." ifadesini kullandı.

- Ailesi Malatya'dayken gönüllü olarak Hatay'a yardıma gitti

Öğretmenlerden Suzan Yiğit Alparslan, Malatyalı olduğunu, ailesinin de depremden etkilendiğini ancak buna rağmen çalışmalara katılmak için gönüllü olarak Hatay'a gittiğini ifade etti.

Ailesinin durumunun iyi olduğunu öğrendikten sonra AFAD ekibiyle yola çıktığını ve 6 gün bölgede çalıştığını anlatan Alparslan, "Hatay'dan yeni geldik. Orada enkazda arama kurtarma ve yardım dağıtma çalışmalarına katıldım. İnsanlara hizmet için her zaman varız. Sahada üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalıştık, şimdi de burada faaliyetlerde bulunmak istiyoruz." diye konuştu.

Okulun öğrencilerinden Duygu Duman ise depremzede öğrencileri mutlu etmek istediklerini belirterek, "Depremzedelere yardım ediyoruz. İstedikleri yastık, yorgan, battaniye gibi eşyaları götürüyoruz. Burada tohumlarla çiçek ekiyoruz, çiçekleri onlara hediye edeceğiz. Onlar mutlu olsun, gülsün diye hediye ediyoruz." dedi.

Ahmet Küçüksayancı, depremzede öğrencilerin yaralarını sarmak istediklerini vurguladı.

- İl Müdürlüğü yardım çalışmalarını sürdürüyor

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de deprem bölgesinden Konya'ya yaklaşık 12 bin öğrencinin geldiğini ve okullara yerleştirildiğini söyledi.

Depremzede öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bilgisini veren Yiğit, şunları kaydetti:

"İlçe Milli Eğitim müdürlerimiz, gönüllü öğretmenlerimizle güzel bir planlama gerçekleştirdi. Çocuklarımıza ve ailelerimize sorunsuz hizmet veriyoruz. Eğitim ailesi olarak Bakanımızın ve Valimizin önderliğinde üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalıştık, çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bölgeye gıda ve giysi gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan 100 yardım tırı gönderdik. Hem bölgede hem de kentte birçok alanda çalışmalar yürütülüyor. Yardım eden öğrencilerimiz, velilerimiz ve meslektaşlarımızla gurur duyuyorum."

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