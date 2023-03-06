Konya'da depremzede öğrenciler "Geleceğe Umut" tohumları ekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da depremzede öğrenciler "Geleceğe Umut" tohumları ekti

AA

Konya'da depremzede öğrenciler "Geleceğe Umut" tohumları ekti

KONYA (AA) - Konya'da "Geleceğe Umut" sloganıyla düzenlenen etkinlikte 190 depremzede öğrenci, özel öğrencilerle fesleğen tohumu ekti.

Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün depremzede öğrenciler için yürüttüğü çalışmalara destek vermek için etkinlik gerçekleştirildi.

Okulun özel öğrencileri, deprem bölgesinde görev yaptıktan sonra kente dönen öğretmenler ve depremzede öğrenciler, Selçuklu Belediyesi Şehit Erkan Kurşun İlkokulu'nda düzenlenen programda tohumları toprakla buluşturdu.

Okulun müdürü Meral Taşpınar, AA muhabirine, 11 ili etkileyen depremlerden sonra ekip olarak Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) gönüllüsü olarak deprem bölgesine gittiklerini söyledi.

Bölgede gönüllü olarak çalışmalara katıldıklarını anlatan Taşpınar, "Ekibin bir kısmı Samandağ'a bir kısmı Malatya'ya gitti. Ben Samandağ'da görev yaptım. Arama kurtarma ekipleriyle hem enkazda çalıştık hem gönderilen yardımları dağıttık. 7 gün boyunca ne yapabildiysek yapmaya, insanlara dokunmaya çalıştık." dedi.

Taşpınar, Konya'ya döndükten sonra da deprem bölgesinden kente gelenler için çalışma yaptıklarını aktardı.

Depremzede öğrenciler için de etkinlik düzenleme kararı aldıklarını dile getiren Taşpınar, 190 depremzede öğrencinin, özel öğrencilerin ürettiği saksılara okulda hazırlanan toprakla tohum ektiğini belirtti.

Taşpınar, öğrencilerin birlikte çok güzel zaman geçirdiğini dile getirerek, "Bu tohumlar birer umut. Ülkemiz yeniden ayağa kalkacak, bu tohumlar filizlenip büyüyünceye kadar ülkemiz de emin adımlarla yaralarını sarıp güçlü şeklide yeniden ayağa kalkacak." ifadesini kullandı.

- Ailesi Malatya'dayken gönüllü olarak Hatay'a yardıma gitti

Öğretmenlerden Suzan Yiğit Alparslan, Malatyalı olduğunu, ailesinin de depremden etkilendiğini ancak buna rağmen çalışmalara katılmak için gönüllü olarak Hatay'a gittiğini ifade etti.

Ailesinin durumunun iyi olduğunu öğrendikten sonra AFAD ekibiyle yola çıktığını ve 6 gün bölgede çalıştığını anlatan Alparslan, "Hatay'dan yeni geldik. Orada enkazda arama kurtarma ve yardım dağıtma çalışmalarına katıldım. İnsanlara hizmet için her zaman varız. Sahada üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalıştık, şimdi de burada faaliyetlerde bulunmak istiyoruz." diye konuştu.

Okulun öğrencilerinden Duygu Duman ise depremzede öğrencileri mutlu etmek istediklerini belirterek, "Depremzedelere yardım ediyoruz. İstedikleri yastık, yorgan, battaniye gibi eşyaları götürüyoruz. Burada tohumlarla çiçek ekiyoruz, çiçekleri onlara hediye edeceğiz. Onlar mutlu olsun, gülsün diye hediye ediyoruz." dedi.

Ahmet Küçüksayancı, depremzede öğrencilerin yaralarını sarmak istediklerini vurguladı.

- İl Müdürlüğü yardım çalışmalarını sürdürüyor

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de deprem bölgesinden Konya'ya yaklaşık 12 bin öğrencinin geldiğini ve okullara yerleştirildiğini söyledi.

Depremzede öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bilgisini veren Yiğit, şunları kaydetti:

"İlçe Milli Eğitim müdürlerimiz, gönüllü öğretmenlerimizle güzel bir planlama gerçekleştirdi. Çocuklarımıza ve ailelerimize sorunsuz hizmet veriyoruz. Eğitim ailesi olarak Bakanımızın ve Valimizin önderliğinde üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalıştık, çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bölgeye gıda ve giysi gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan 100 yardım tırı gönderdik. Hem bölgede hem de kentte birçok alanda çalışmalar yürütülüyor. Yardım eden öğrencilerimiz, velilerimiz ve meslektaşlarımızla gurur duyuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depreme Hatay'da yakalanan çiftin nikahı Konya'da kıyıldı
YEREL HABERLER Depreme Hatay'da yakalanan çiftin nikahı Konya'da ...
Mezarlıkta bulunan cesette cinayet faili üvey ablanın sevgilisi çıktı
YEREL HABERLER Mezarlıkta bulunan cesette cinayet faili üvey ablanın ...
Konya'da depremzedelere destek yürüyüşü düzenlendi
YEREL HABERLER Konya'da depremzedelere destek yürüyüşü düzenlendi
Konya'da 6 bin 620 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 6 bin 620 litre kaçak akaryakıt ele ...
Konya'da aranan 50 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da aranan 50 kişi yakalandı
Konyaspor-Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Konyaspor-Giresunspor maçının ardından
Konyaspor - Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Konyaspor - Giresunspor maçının ardından
Konyaspor-Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Konyaspor-Giresunspor maçının ardından
Konyaspor - Giresunspor: 0-0
YEREL HABERLER Konyaspor - Giresunspor: 0-0
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Selçuklu Belediyesi'nden Sızma'ya 8 derslikli okul
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi'nden Sızma'ya 8 derslikli okul
Depremzedeler, 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nı gezdi
YEREL HABERLER Depremzedeler, 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nı gezdi
Konya’da depremzede çocukların doğum günü kutlandı
YEREL HABERLER Konya’da depremzede çocukların doğum günü kutlandı
Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da su şebekesi yapımını sürdürüyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da su şebekesi ...
Karatay'da YKS'ye hazırlanan depremzede öğrencilere kitap bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Karatay'da YKS'ye hazırlanan depremzede öğrencilere ...
Konya'da bir kısmı toprağa gömülü bulunan cesedin failleri yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da bir kısmı toprağa gömülü bulunan cesedin ...
Konyaspor, Hırvat futbolcu Niko Rak'ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Konyaspor, Hırvat futbolcu Niko Rak'ı kadrosuna kattı
Seydişehir'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Seydişehir'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Deprem sonrası kayıp olarak aranan Masal bebek, Konya'da hastanedeymiş
YEREL HABERLER Deprem sonrası kayıp olarak aranan Masal bebek, ...
Hüyük ilçesinde depremzedelerin ücretsiz alış veriş yapacağı market açıldı
YEREL HABERLER Hüyük ilçesinde depremzedelerin ücretsiz alış veriş ...
RTÜK İç Anadolu Bölgesi Yerel ve Bölgesel Yayıncılar Buluşması Konya'da gerçekleştiriliyor
YEREL HABERLER RTÜK İç Anadolu Bölgesi Yerel ve Bölgesel Yayıncılar ...
Depremzedelere yardım için gittiği Hatay'da depreme yakalanan öğretmenin ayağı kırıldı
YEREL HABERLER Depremzedelere yardım için gittiği Hatay'da depreme ...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Hatay'da yürüttükleri çalışmaları anlattı:
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Hatay'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.