Kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Mevlüt Uçar Seydişehir'de toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Bilecik İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mevlüt Uçar, Seydişehir'de toprağa verildi.

Bilecik'ten Seydişehir'e getirilen Uzman Çavuş Mevlüt Uçar'ın cenazesi Yenicami Mahallesinde bulunan Selçuk Camsine getirildi.



Merhum Uçar'ın naaşı, Selçuk Camisinde İlçe Müftüsü Adem Bebek tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Akyol Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Konya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Vedat Cenger, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Yahya Koca, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, Uçar ailesi ve sevenlerinin vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.