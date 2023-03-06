GÜNCELLEME - Konya'da üniversite hastanesinde dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

KONYA (AA) - Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde yürütülen "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, NEÜ Rektörlüğünce Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesinde bir kısım sarf malzemelerinin kullanılmadığı halde ilgili görevliler tarafından kullanılmış gibi gösterilip, malzeme temin işi yapan şirkete verildiği ve aynı malzemenin tekrar hastaneye doğrudan temin yoluyla satılarak kamu zararına neden olunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şüpheliler hakkında fiziki ve teknik takip yapıldığı, söz konusu malzemelerin alım satım işlemlerine ilişkin belgelerin incelendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 6 şüpheli gözaltına alınarak ev ve iş yerlerinde arama yapılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevk edilen 6 şüpheliden, Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyathane teknisyeni olarak görevli olan bir şüpheli ile malzeme temin eden şirket yetkilileri olan 2 şüpheli, Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak, kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmiştir. Bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş olup, 2 şüpheli serbest bırakılmıştır."

- Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinden açıklama

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meram Tıp Fakültesi Hastanemizde görev yapan bir teknik personelin yürüttüğü malzeme alımı işinde normal kullanım miktarını aşan miktarda istemde bulunması dikkat çekmiş ve konu hakkında iç tutanaklar tutularak durum tespiti yapılmıştır. Tutanak altına alınan olayın daha detaylı bir şekilde bizzat savcılık marifeti ile araştırılıp incelenmesi, başka mecralara da sıçrama olasılığının takip edilerek çok yönlü soruşturulması ve bir kamu hizmeti ifa etmek amacı ile Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu'nun talimatlarıyla hastane yönetimimiz tarafından Konya Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve elde edilen deliller sunulmuştur. Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma sürecinde alımlar hastane yönetimimiz ile birlikte işbirliği içerisinde sekiz ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınmış ve ilgili kişilerce suçların işlendiği delilleriyle sabit olmuştur."

İlgili personelin eş zamanlı olarak açığa alındığı ve kurum tarafından haklarında idari tahkikatın başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu eylemi işleyen kişi ve kişiler hakkında gerekli tüm hukuki ve adli süreçlerin işletilmesi amacıyla konuyu intikal ettirdiğimiz ve işbirliği içerisinde çalıştığımız Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü mensuplarına, süreci gizlilik içerisinde hassasiyetle yürüten Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yönetimine teşekkür ederiz." denildi.

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