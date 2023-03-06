Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Hatay'da görev yapan itfaiye personeline teşekkür belgesi verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem sonrası Hatay'da görev yapan ve enkazdan 168 vatandaşın kurtulmasına yardımcı olan 171 Konya İtfaiyesi personeline teşekkür belgelerini takdim etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada Altay'ın, Hatay'da özveriyle görev yapan Konya İtfaiyesi personelini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde özellikle itfaiye biriminin her saniyesi, dakikası ve gününün kahramanlık hikayeleriyle dolu bir süreci geride bıraktığını vurguladı.

Altay, ekiplerin zor bir alanda çalıştığını belirterek, "Bugün tüm Türkiye'de taraflı tarafsız insanlar Konya Büyükşehir Belediyesinin başarı hikayesini anlatıyor ya da anlatmak zorunda kalıyor. Bunda en büyük pay siz değerli çalışma arkadaşlarımızın. Hepinizi gönülden kucaklıyorum. Özellikle depremin en çok etki ettiği yerde çalışmalar gerçekleştirdiniz. İlk andan itibaren sağladığınız koordinasyon, gösterdiğiniz fedakarlık ve bu kadar uzun süre görev almanıza rağmen yapmış olduğunu kahramanlık takdire şayan" ifadesini kullandı.

Çalışmalarla 168 kişinin enkazdan canlı kurtarılmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Altay, bundan sonra kentsel dönüşüm alanındaki çalışmalara hız verilmesi gerektiğini kaydetti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.