Konya'dan kısa kısa

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın gözüyle kadına dair" fotoğraf yarışması düzenlendi.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen fotoğraf yarışması, bu yıl trafik kazasında hayatını kaybeden fotoğraf kulübü ve dernek üyesi Eslem Uyanık Ecevitçi anısına gerçekleştirildi.



Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmaya Türkiye genelinden 46 fotoğrafçının katıldığını kaydetti.

Büyükkafalı, yarışmada, birinci Sevgin Cingöz, ikinci Mürşide Erdem Çilengir, üçüncü ise Sevilay Yurtsever'e ait fotoğraflar olduğunu ifade etti.





- Beyşehir Gölünde yağ balığı avlayanlara ceza

Beyşehir ilçesinde avlanması yıl boyu yasak olan yağ balığı avına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yağ balığının kıyı kesimlerde avcılığının yapıldığına yönelik artan şikayet ve ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Yağ balığı avı yaptığı tespit edilen 7 amatör avcıya kişi başı 3 bin 308 lira, bir ticari avcıya 5 bin 628 lira cezası kesildi.





- Hüyük'te İstiklal Marşı ezbere güzel okuma yarışması düzenlendi

Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İstiklal Marşı'nı ezbere güzel okuma yarışması gerçekleştirildi.

İlçedeki ilkokul 4. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada, Güldane Bilir birinci, Hatice Nida Oyanık ikinci, Mehmet Ali İnce ise üçüncü oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.





- Beyşehir'de çiftçiler tarımsal konularda bilgilendiriliyor

Beyşehir ilçesinde çiftçilik yapan yöre sakinleri düzenlenen toplantılarda tarımsal konularda bilgilendiriliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ilçenin kırsal mahallelerinde yürüttüğü çiftçi eğitim toplantıları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Ünver ve beraberindeki ziraat mühendisleri bu kapsamda Akçabelen ve Sevindik mahallelerinde gerçekleştirilen çiftçi eğitim toplantısında mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Kahvehanelerde gerçekleştirilen toplantılarda çiftçiler toprak işleme, bitki sağlığı, tarımsal desteklemeler ve yürütülen projeler hakkında bilgilendirildi.









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