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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kültürpark otobüs durakları yeni haliyle hizmet vermeye başladı

AA

Kültürpark otobüs durakları yeni haliyle hizmet vermeye başladı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Otobüs Duraklarında başlatılan yenileme çalışması tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, şehir içi toplu ulaşımda Konyalı vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunma hedefi doğrultusunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Geçen yıl haziran ayından itibaren otobüs filosunu 127 yeni otobüsle güçlendirdiklerini, büyükşehirler arasında en ucuz ulaşım hizmetini vermeye devam ettiklerini vurgulayan Altay,

"Daha önce turnike sistemine geçtiğimiz şehrin en yoğun olarak kullanılan durakları arasında bulunan Kültürpark Otobüs Duraklarının üzerini kapattık. Çalışmayı tamamlayarak durağı Konyalı hemşerilerimizin hizmetine sunduk." ifadesini kullandı.

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