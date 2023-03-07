Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da su altyapı çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi; Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyeleri ortaklığıyla Hatay'da kuracağı ikinci konteyner kent için altyapı faaliyetlerine devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, depremin yaşandığı ilk andan itibaren Hatay'da arama kurtarma, lojistik, mobil mutfak, haberleşme, enerji sağlama ve barınma gibi birçok alanda yoğun gayretle çalıştıklarını belirtti.

Özellikle Hatay'ın su altyapısını ayağa kaldırmak için ilk günden itibaren büyük özveri gösterdiklerini vurgulayan Altay, Hatay'da 487 konteynerden oluşacak ilk etap konteyner kentin kurulumunun devam ettiğini bildirdi. Altay, Hatay'a kazandıracakları ikinci etap konteyner kentin altyapı çalışmalarını da tamamladıklarını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Su bağlantı çalışmaları kapsamında 500'lük isale hattından 200 milimetre çapında su bağlantısını Canlı Hattan Branşman Alma (HOT-TAP) cihazıyla gerçekleştirdik. İsale hatlarından bağlantı yapım çalışmaları gerçekleştirilirken büyük bir alana ait bölgede suyun kesilmesi gerekiyor. HOT-TAP cihazı sayesinde su kesintisi yapılmaya gerek kalmadan boru bağlantısı yapılabiliyoruz. Ülkemizdeki su ve kanalizasyon idareleri arasında KOSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılmaya başlanan cihazla Hatay'da ikincisini kurmaya başladığımız konteyner kentte altyapı faaliyetlerini sorunsuz gerçekleştirme imkanına sahip olduk."

Hatay'da en önemli ihtiyaçlardan birisinin su olduğuna, bu nedenle şehrin her noktasında bir damla su için yoğun mücadele verdiklerine dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

"Kurum kalite politikamız gereği kesintisiz ve sürekli iyileştirme anlayışıyla hizmetleri en iyi noktaya taşımaya çalışan KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, 3 farklı boyutta ve işleve sahip HOT-TAP cihazı sayesinde çelik, duktil ve polietilen borular üzerinden su kesmeden 300 milimetre çapa kadar bağlantı alabiliyor. Konteyner kentte kalacak vatandaşlarımızın en iyi şartlara kavuşması için gece gündüz demeden çalışan ekiplerimiz, işlerin hızlı ve sağlıklı yürütülmesi için kurumumuz tarafından sağlanan tüm teknolojik cihazları Hatay'da kullanıyor. Tüm enerjimizi depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için harcamaya devam edeceğiz."



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