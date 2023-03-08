Konya'da silahlı kavgaya karışan 1 zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.
Armağanlı Mahallesi'nde 6 Mart'taki kavganın ardından kaçan zanlı M.T, jandarma ekiplerince saklandığı yerde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ereğli'de 6 Mart'ta iki grup arasında çıkan kavgada silahla yaralanan S.T. ve S.K. sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılmış, S.T. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.