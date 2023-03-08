Konya'da sahte parayla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da sahte parayla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Selçuklu ilçesindeki bir araç kiralama şirketine gelen 2 kişi, ücretini ödedikleri aracı alarak iş yerinden ayrıldı.

Müşterilerinden aldığı parayı bankaya yatırmak isteyen işletme sahibi, ATM'nin banknotları kabul etmemesi üzerine dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yeri ile çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarından zanlıların F.R. ve K.T. olduğunu tespit etti.

Polis, zanlıları Yeni İstanbul Caddesi'nde gözaltına aldı. Zanlıların aracı kiralamak için ödedikleri 63 adet 100 liralık banknota el koyan ekipler, 2 şüpheliyi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

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