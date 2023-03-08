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KONYA (AA) - Konya'da otomobilinde çakar ve siren sistemi kullanan sürücüye 9 bin 951 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Mevlana Caddesi'nde siyah renkli bir aracın abartılı egzozla çevreye rahatsızlık vererek seyrettiği ve ön ızgarasında çakar sistemi kurulu olduğunu fark etti.

Trafik ekiplerinin takibe aldığı araç, İstiklal Harbi Şehitliği önünde durduruldu.

N.İ'ye ait araçta yapılan incelemede, çakar ve siren sistemi kullanıldığı, abartılı egzoz ve cam filmi takılı olduğu tespit edildi.

Sürücüye 9 bin 951 lira ceza uygulandı, ehliyetine 2 ay el konuldu.

Trafik ekipleri, aracı eksikliklerinin giderilmesi için emniyet otoparkına götürdü.

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