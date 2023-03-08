Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor

Fay hattı haritasına göre İstanbul'da en riskli ve dayanaklı ilçeler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya (AA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konya'nın Hüyük ilçesinde kutlanıyor.



Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilçedeki Devlet Hastanesi ve Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan kadın çalışanlara karanfil dağıttı.



Çiğdem iş yerlerinde görev yaparken ziyaret ettiği kadın çalışanlara, "Analarımız, bacılarımız hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.