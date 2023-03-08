8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerle kutlanıyor.



Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Saniye Göker ve beraberindeki dernek üyeleri, çalışan kadınları iş yerlerinde ziyaret ederek karanfil verdi.

Göker, daha sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçede misafir edilen kadın afetzedeleri kaldıkları yerde ziyaret etti.



Ziyarette deprem felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren bölgeye yardım için seferber olduklarını belirten Saniye Göker, şunları söyledi:



"Biliyoruz ki, kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Türkiye ekonomisi, siyaseti, sosyal hayatı ve demokrasisi ile gelişirken bu sürece en fazla katkıyı veren kadınlarımız olmuştur. Kadınlarımız bu süreçte kendilerini yenilemekte, geçmişin pratiklerini sorgulamakta ve yine kendilerini ifade edebilecekleri sivil toplum örgütlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Biz de bu alanda elimizden geldiğince dernek olarak her zaman ihtiyacı olan herkese destek veriyor ve bundan sonra da bu desteği sürdürmeye kararlıyız."

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