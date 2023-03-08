8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar KYK yurdunda misafir edilen depremzedelere yönelik düzenlenen programda, afetzede vatandaşları ilçelerinde ağırlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

Hep birlikte yaraları saracaklarını ifade eden Yaka, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Program, yemek ikramının ardından kadınlara karanfil dağıtılmasıyla son buldu.

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