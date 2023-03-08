8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor

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KONYA (AA) - Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı ve Belediye Başkanı Hasan Koçer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kamuda çalışan kadın çalışanları ziyaret etti.

Kaymakam Yazıcı, kamu kurumlarında görev yapan kadınları ziyaretinde, kadınların, huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplumun oluşmasında en önemli yapı taşları olduklarını söyledi.

Kadınların, geleceğin şekillenmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini de belirten Yazıcı, "Başta şehit ve gazilerin anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.



Başkan Koçer de kadınların bu toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler verdiğini dile getirdi.



Program, kadınlara gül dağıtımıyla son buldu.

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