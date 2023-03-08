8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor

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KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları ziyaret etti.

Başkan Tutal ve eşi Melek Tutal, şehit anneleri ve eşlerini, tarım işçilerini ziyaret ederek karanfil dağıttı.

Tutal, kadınların hayatın her alanında daha etkin olmaları için destek verdiklerini söyledi.

Kadınların her daim yanında olduklarını belirten Tutal, şunları kaydetti:

"Bizi biz yapan değerlerimizin yaşatılması ve sürdürülmesi noktasında kadınlarımızın değeri büyük. Kadınlarımız yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık beklemeden veriyor. Tüm dünyada her türlü barışa ve huzura katkı sağlayan, geleceğe güvenle bakmamıza vesile olan, başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın günü kutluyorum."

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