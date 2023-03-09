Konya'da yasaklı ırk köpek besleyen 2 kişiye 66 bin 798 lira ceza kesildi

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KONYA (AA) - Konya'da yasaklı ırk köpek besleme ve hayvanı maskesiz gezdirerek insanların hayatını tehlikeye atma suçlamasıyla 2 kişiye 66 bin 798 lira ceza verildi.

Meram Yeniyol Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir kişinin ağızlığı olmayan ve yasaklı ırk olduğu düşünülen bir köpeği gezdirdiğini fark etti.

Köpeğin kayıtlı olduğu ancak ağızlıksız gezdirilmesinin çevre güvenliği için tehlike arz ettiği belirlenerek sahibine 33 bin 399 lira ceza kesildi.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle Fevziçakmak Mahallesi'nde bildirilen adrese gitti.

İkametin çatısında bağlı, kaydı olmayan ve beslenmesi yasak ırklar arasında bulunan Pitbull cinsi bir köpek olduğu görüldü.

Yetkililerce el konulan köpek, Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yasaklı ırkı kayıt ettirmeden besleyen kişiye 33 bin 399 lira ceza uygulandı.



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